Vor Schladmnig: „Krone“ traf den Kitz-Superstar

„Will nicht träumen“

Dass ihn jetzt automatisch viele in die Favoritenrolle für den Nachtslalom hieven, blockt Ryding ab. „Wenn ich gut fahre, bin ich einer, den man am Zettel haben muss, aber ich will jetzt nicht träumen. Vor allem weil ich weiß, wie viel Arbeit hinter meinem ersten Sieg steckt.“ Einfach hatte es Ryding bekanntlich ja nicht. „Bis ich in den Top 15 der Welt war, war’s mit dem Budget schwierig. In einem Jahr hatte der britische Verband 80.000 Euro für die ganze Saison zur Verfügung, da war auch das Gehalt meines Trainers dabei. Mit ihm hab ich im Apartment gewohnt, wir haben selbst gekocht, ich hab meine Ski hergerichtet. Das Wichtigste war: Mein Trainer hat es gleich gewollt wie ich! Und wenn du etwas wirklich willst, dann hat jeder Mensch mehr drauf, als er selber von sich glaubt.“