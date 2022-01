Ryding-Manager hat eine Bitte an Queen Elizabeth

„Hat gedauert, bis ich aufhörte zu weinen“

„Selten war ich so emotional und es hat eine Weile gedauert, bis ich aufhörte zu weinen. Dave Ryding ist der erste Brite, der einen Weltcup und nicht nur einen Weltcup gewonnen hat. Er hat gerade das prestigeträchtige Hahnenkammrennen in Kitzbühel gewonnen. Die Geschichte von Dave ist unglaublich. Entschlossenheit, Ausdauer trotz aller Widrigkeiten, er hat allen gezeigt, dass die Dinge funktionieren können, wenn man weiter daran glaubt und weiter hart arbeitet. Herzlichen Glückwunsch, Dave, ich bin so stolz auf Dich und fühle mich geehrt, seit Jahren mit Ihnen zusammenzuarbeiten“, schreib der Vorarlberger, der vor 20 Jahren im Jänner 2002 den Sieg in Kitzbühel als Zweiter nur um 0,19 Sekunden verpasst hatte, auf Facebook. „Herzlichen Glückwunsch an sein gesamtes Team Tristan, Jay, Reini Alan usw. und danke an alle seine Sponsoren, die ihn unterstützen und weiterhin an ihn glauben.“