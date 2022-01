LIVE ab 10.30 Uhr: Riesentorlauf der Damen

Im Riesentorlauf steht für die Alpin-Frauen am Dienstag (10.30 und 13.30 Uhr) in Südtirol die Olympia-Generalprobe bevor. Am Kronplatz findet das letzte Weltcup-Technikrennen vor den Spielen in Peking statt, der Olympia-Riesentorlauf ist keine zwei Wochen später am 7. Februar angesetzt. Für viele ist es überhaupt der letzte Bewerb vor der Abreise nach China - so für die Österreicherinnen um Katharina Liensberger. Ramona Siebenhofer wird nicht am Start sein.