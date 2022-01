Trendumkehr: Geburten in Österreich 2021 gestiegen

Wie eine „offizielle Geburtenliste“ des Babynahrungsmittelherstellers Nutricia Milupa Österreich zeigt, kamen die meisten Babys mit 20,794 (plus 1,14 Prozent) in der Bundeshauptstadt zur Welt, gefolgt von Oberösterreich mit 15.3131 (plus 2,18 Prozent) und Niederösterreich mit 13.829 (plus 4,1 Prozent). Dahinter liegt - als prozentueller Aufsteiger des Jahres - die Steiermark mit 11.503 Geburten (plus 7,17 Prozent).