Sonderlob für Gregoritsch: „Er hat es kapiert!“

„Dass er Tore erzielen kann, beweist er aktuell. Das brauchen wir“, meinte er nach vier Saisontreffern von Gregoritsch, alle in den jüngsten sieben Spielen erzielt. Der Lohn sind auch vermehrte Spielminuten, viermal in den jüngsten fünf Matches stand Gregoritsch in der Startelf.