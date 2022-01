„Attentatsversuch mit 50 Kugeln in Novaks Brust“

Srdjan Djokovic, der Vater von Tennis-Superstar Novak, sorgt für Aufsehen! So soll der 61-Jährige auf Instagram über ein versuchtes „Attentat“ auf seinen Sohn mit „50 Kuglen in Novaks Brust“ berichtet haben. Seine eigene Wortwahl will er darin aber nicht erkannt haben, viel mehr will er „die Fans“ zitiert haben.