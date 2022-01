ÖHB-Team enttäuscht: „In altes Muster verfallen“

ÖHB-Star Nikola Bilyk verwies auf die Steigerung gegenüber der Auftaktpartie, die zweite Spielhälfte sei aber nicht gut genug gewesen. „Die Mannschaftsleistung war heute definitiv besser. Wir haben in der ersten Halbzeit den Handball gezeigt, den wir spielen wollen. Damit können wir sehr zufrieden sein. In der zweiten Halbzeit verfallen wir leider ein bisschen in altes Muster. In Zukunft müssen wir lernen, es über 60 Minuten durchzuziehen“, so Bilyk. „Im Großen und Ganzen war es auf jeden Fall besser. Jetzt haben wir noch ein Spiel, da werden wir jedenfalls alles reinhauen.“