Rekord! 14-Jähriger unterschreibt Profivertrag

Kei, der auch in Brasilien aufwuchs, wo sein Vater professionell Fußball spielte, kam mit neun Jahren in die USA. Im Oktober wurde der junge Stürmer bekannt, als er im Alter von 13 Jahren und 282 Tagen für das Farmteam Real Monarchs auflief - ebenfalls als jüngster Spieler in der Geschichte des professionellen Mannschaftssports in den USA.