„Millionenshow“ feiert am Montag die 1000. Ausgabe

Fendrich und Stöckl moderierten vor Assinger

Der ORF hatte das 1998 als „Who Wants to Be a Millionaire?“ gestartete britische TV-Format zwei Jahre später übernommen. Nach sechs Folgen mit Fendrich präsentierte Barbara Stöckl ab Mai 2000 die nächsten 105 Folgen der Sendung. Unter ihrer Moderation wurde am 19. Februar 2001 erstmals auch der Hauptgewinn - damals zehn Mio. Schilling - vom damals 34-jährigen Vorarlberger Anton Sutterlüty geknackt.