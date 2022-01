Wolff: „Wäre Armutszeugnis für die ganze Formel 1“

Toto Wolff, erfolgreichster Teamchef in der Geschichte der „Königsklasse“, wird heute 50 Jahre alt. In der „Krone“ blickt er zurück, denkt an Abu Dhabi und verrät Neues über Lewis Hamilton: „Ich hoffe sehr, dass wir ihn wieder sehen. Er ist der wichtigste Part unseres Sports. Es wäre ein Armutszeugnis für die ganze Formel 1, wenn der beste Fahrer wegen hanebüchener Entscheidungen beschließt aufzuhören!“