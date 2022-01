Austria unterzeichnet Vertrag mit Investorengruppe

Der finanziell angeschlagene Bundesligist Austria Wien hat in der Investorenfrage Nägel mit Köpfen gemacht. Wie der Tabellen-Siebente am Donnerstag bekannt gab, sei der Vertrag mit der „Viola Investment GmbH-Freunde der Austria“, erweitert um die Gruppe des ehemaligen LASK-Vizepräsidenten Jürgen Werner, am Mittwochabend von beiden Seiten unterzeichnet worden.