Kinder und Wasser als wichtige Themen im Jahr 2022

Dorfbeuern

Beim den Planungen für den neuen Turnsaal im Ort kam es zu Verzögerungen. Daher will Bürgermeister Adi Hinterhauser das Projekt heuer verwirklichen. Weitere kleinere Projekte in der Gemeinde sind geplant.



Ebenau

Neben der Sanierung der Wasserleitungen stehen die Anschaffung eines neuen Gemeindetraktors und eines neuen Tanklöschfahrzeuges an. Ortschef Johannes Fürstaller muss wie immer den finanziellen Gürtel eng schnallen.



Elixhausen

Zwei große Straßensanierungen stehen heuer im Ort von Bürgermeister Michael Prantner an. Weiters wird versucht die Betreuung der untrer 3-Jährigen auf neue Füße zu stellen. Ein Augenmerk gilt auch dem leistbaren Wohnen.



Elsbethen

Schwerpunkte in diesem Jahr sind der Abschluss der Neugestaltung der Sportanlage und der Abschluss des Baues der Wasserleitung auf den Gaisberg. Weiters will Bürgermeister Franz Tiefenbacher das REK neu aufstellen.



Eugendorf

Ein neuer Trinkwasserbrunnen soll in der Gemeinde von Johann Strasser erschlossen werden. Unter anderem stehen noch die Sanierungen von zwei Stockbahnen und der Ort per Notstrom auf Blackouts vorbereitet werden.



Faistenau

Zahlreiche Sanierungen in den stehen in der Gemeinde an. Auch das Gemeindeamt wird heuer einen neuen Anstrich bekommen. Die neue Begegnungszone im Zentrum könnte laut Ortschef Josef Wörndl noch heuer kommen.