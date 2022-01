Neuer Allzeit-Rekord: Werden die Zahlen steigen?

Bei den Corona-Neuinfektionen im 24-Stunden-Vergleich hat es am Mittwoch einen Allzeit-Rekord seit Pandemiebeginn geben: Am Vormittag wurden 17.006 Neuinfektionen registriert. Zehn weitere Menschen starben im aktuellen Vergleichszeitraum an Covid-19. Auch in Deutschland wurde der bisherige Rekord gebrochen. Obwohl es in den Spitälern auf den Intensiv- und Normalstationen einen Auslastungsrückgang gab, liegen derzeit immer noch 909 Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Denkt man 2 Jahre zurück, wären solche Zahlen unvorstellbar gewesen. Denken Sie, dass die Corona-Zahlen, weiter steigen werden oder denken Sie, das „Limit“ ist erreicht? Diskutieren Sie mit anderen Usern über die „Frage des Tages“ in den Kommentaren, wir sind gespannt!