Festlicher Reigen zum hundertsten Jubiläumsjahr

„Das Jubiläumsjahr 2022 beginnt mit einer Herausforderung, weil wir uns noch immer mitten in der Pandemie befinden“, so Johanna Mikl-Leitner. Die Landeshauptfrau: „Aber es soll auch ein schönes Jahr werden, in dem wir als Niederösterreich unsere Eigenständigkeit feiern.“ Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, der Fall des Eisernen Vorhanges und der EU-Beitritt seien prägende Ereignisse gewesen. Diese will man bei zahlreichen Veranstaltungen und Festen – Ende Juni in jedem Bezirk eines – würdigen. Im Herbst werde zudem die Zukunftsstrategie 2030 präsentiert.