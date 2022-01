Porno-Panne bei Anhörung von Novak Djokovic

Ja, was war denn da los? Die ganze (Sport-)Welt wartete am Montag auf die Anhörung von Tennis-Superstar Novak Djokovic, doch dann gab es beim Livestream plötzlich nur Gestöhne, statt der Verhandlung aus dem Gericht in Australien. Grund: Trolle hatten den Link gehackt und Pornos gezeigt.