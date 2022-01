Biathlon: Auch Felix Leitner lässt Ruhpolding aus

Der Tiroler Felix Leitner lässt wie einige andere Spitzenbiathleten den Weltcup in Ruhpolding zugunsten eines Olympia-Trainingsblocks aus. Wie der ÖSV am Dienstag weiters angab, kehrt an seiner Stelle Harald Lemmerer ins Aufgebot zurück. Der Steirer gibt sein Comeback nach kurzer Krankheitspause, auch Dunja Zdouc ist nach einer Verkühlung wieder mit dabei. Weiterhin nicht im Team steht nach seiner Rippenprellung hingegen Julian Eberhard.