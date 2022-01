Terim und Galatasaray trennen sich zum vierten Mal

Fatih Terim hat Galatasaray Istanbul zum vierten Mal in seiner Trainerlaufbahn verlassen. Das 0:1 am Samstag gegen Giresunspor war eine Niederlage zu viel für den 68-Jährigen, der Klub trennte sich am Montag vom türkischen Star-Coach. Der 22-fache türkische Fußball-Meister hinkt derzeit als Tabellenzwölfter den eigenen Ansprüchen weit hinterher.