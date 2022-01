Eder/Hauser in Single Mixed Staffel in Oberhof 2.

Simon Eder und Lisa Hauser sind am Samstag in der ersten Single Mixed Staffel der Saison in Oberhof auf das Podest gelaufen. Österreichs Biathlon-Duo musste sich in dem nicht-olympischen Bewerb nur Russland um 41,5 Sekunden geschlagen geben. Einige Spitzenathleten hatten sich im WM-Ort von 2023 auf die davor ausgetragene Mixed Staffel über 4 x 7,5 km konzentriert. In dieser triumphierten die in Bestbesetzung angetretenen Norweger, Österreichs Quartett belegte Rang elf.