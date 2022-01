Biathlon: ÖSV-Team in Mixed-Staffel auf Rang elf

Dritter wurde auf der WM-Strecke von 2023 mit bereits mehr als zwei Minuten Rückstand Frankreich vor Schweden und Russland. Auch bei den Olympischen Spielen in Peking steht zum Auftakt der Biathlon-Bewerbe am 5. Februar eine Mixed-Staffel (dann über 4 x 6 km) auf dem Programm. In Oberhof folgte am Samstag noch eine Single Mixed Staffel, in der für Österreich Simon Eder und Weltmeisterin Lisa Hauser antreten.