Deutscher fuhr mit 2,6 Promille im Blut

Am frühen Freitagabend hielten Polizeibeamte in Faistenau einen 41-jährigen Deutschen mit seinem Auto auf. Sie kontrollierten ihn und sein Fahrzeug - und hegten schon nach kurzer Zeit den Verdacht, dass der Mann alkoholisiert ist. Und: Der Instinkt der Beamten trügte sie nicht, der Mann hatte 2,62 Promille im Blut. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, außerdem wird er angezeigt.