Ortschef in Angst: „Wurde verfolgt und bedroht“

Faustschlag, Morddrohungen und eine wilde Verfolgungsjagd: Ein Scherz des Türnitzer Bürgermeisters Christian Leeb in einer geselligen Runde in einem Lilienfelder Gasthaus hatte am Christtag fatale Folgen. Denn der Ortschef aus Niederösterreich wurde von einem Besucher plötzlich attackiert und fürchtete danach um sein Leben.