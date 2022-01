Viele Festnahmen & Ermittlungen im Ostliga-Skandal

Nach einer Haftprüfungsverhandlung sind derzeit noch drei Männer wegen möglichen Wettbetrugs in der Fußball-Regionalliga Ost in Graz in Untersuchungshaft. Das teilte Staatsanwaltschaft-Sprecher Hansjörg Bacher am Freitag auf APA-Anfrage mit. Im November hat es sieben Festnahmen gegeben. In zwei Fällen wurde am Freitag die U-Haft verlängert, ein dritter Verdächtiger muss wegen einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) hinter Gittern bleiben, der Rest ist auf freiem Fuß.