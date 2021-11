Wettskandal: Teilgeständnis des Drahtziehers

Wohl weiter in Haft

Bereits letzte Woche berichtete der Anwalt des inhaftierten bundesligaerfahrenen Torhüters des SC Neusiedl von einem Geständnis seines Mandanten. Alle vier sich in Haft befindenden Personen werden am Donnerstag von Wien nach Graz überstellt, wo es am Montag zur Haftprüfungsverhandlung kommt. „Aufgrund meiner Erfahrung und des vorliegenden Sachverhalts wage ich zu behaupten, dass keiner auf freien Fuß gesetzt wird“, so der Rechtsbeistand des Drahtziehers.