KAC-Heimsieg gegen Graz ++ Caps verloren in Znojmo

Der KAC hat in der von Corona-Widrigkeiten eingeschränkten ICE Hockey League einen ungefährdeten 4:2-Heimerfolg gegen die Graz99ers gefeiert! Die Vienna Capitals unterlagen am Donnerstag in Znojmo mit 3:5. Dornbirn verlor in Bozen trotz Drei-Tore-Führung noch 3:4 nach Verlängerung. Die drei anderen Spiele fielen aufgrund medizinischer Vorsichtmaßnahmen nach Covid-Fällen in den Reihen beteiligter Klubs aus.