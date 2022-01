Krimi vor Gericht! Djokovic bleibt in Australien

Der Einreise-Krimi rund um Tennis-Superstar Novak Djokovic geht in die nächste Runde! Laut mehreren Medienberichten aus Australien erwirkten die Anwälte des Serben eine einstweilige Verfugung, die ihm einen Verbleib in Melbourne bis kommenden Montag erlaubt. Der Weltranglisten-Erste will die Stornierung des Visums anfechten, um bei den am 17. Jänner beginnenden Australian Open spielen zu können.