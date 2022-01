Arsenal knackt historische Rote-Karten-Marke

Damit sind die Londoner laut Opta das erste Team in der langjährigen Premier-League-Geschichte, das diese - doch beachtliche - Marke knackt. Interessantes Detail am Rande: Ganze elf davon gab es unter dem aktuellen Trainer Mikel Arteta, der seit Dezember 2019 an der Seitenlinie steht. Rechnet man die glatten Roten Karten seit seinem Amtsantritt, ist der FC Arsenal auch hier Spitzenreiter.