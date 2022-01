City gleicht aus ++ Glatt Rot für Arsenals Gabriel

Guardiola wies die Ansicht, dass der vierte Titel in fünf Jahren für seine Truppe schon abholbereit sei, zuletzt vehement zurück. Doch die statistische Beweislast spricht immer mehr gegen ihn. Achtmal in den vergangenen zwölf Jahren war das Team, das zum Jahreswechsel die Premier League anführte, auch am Ende der Meisterschaft in der Tabelle ganz vorne zu finden. Und nur fünfmal in der Geschichte der Premier League hatte zu diesem Zeitpunkt der Club an der Spitze einen Vorsprung von mindestens acht Punkten - jedes Mal setzte sich in weiterer Folge der Tabellenführer durch.