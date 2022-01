Kommt diese Woche noch der Lockdown für alle?

Omikron treibt die Corona-Zahlen in die Höhe. Einige Staate verschärfen deshalb bereits ihre Maßnahmen - auch uns könnte es bald so ergehen. Denn die Expertinnen und Experten der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination GECKO werden bereits am Dienstag wieder zusammentreten, um hinter verschlossenen Türen zu beraten. Erst am Donnerstag wird GECKO eine Pressekonferenz dazu abhalten und Aufschluss über die Situation geben. Die „Krone“ konnte jedoch durch Insiderkreise in Erfahrung bringen, dass der neue Lockdown von den Infektionszahlen in den kommenden Tagen abhängen wird. Denken Sie, dass wieder ein harter Lockdown für alle kommt? Diskutieren Sie mit anderen Usern darüber in den Kommentaren, wir sind gespant!