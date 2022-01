Bizarrer Gaga-Abgang von NFL-Skandalnudel Brown

Sind jetzt auch die allerletzten Sicherungen bei ihm durchgebrannt? Antonio Brown, schon bisher nicht unbedingt als Ausgeburt an Seriosität und Professionalität bekannt, könnte am Sonntagabend seiner in der Vergangenheit ohnehin immer wieder ins Wackeln geratenen Karriere im US-Profi-Football den endgültigen Todesstoß versetzt haben. Indem er sich erst mit seinen Teamkollegen von den Tampa Bay Buccaneers heftige Wortgefechte lieferte und dann im 3. Viertel halbnackt das Spielfeld verließ ...