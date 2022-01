Silvester: Über 3500 Steirer ließen sich impfen

Impfstraßen öffnen am Sonntag wieder

Noch können sie sich aber noch die zweite Impfung holen: Am Sonntag haben - nach der Pause am Neujahrstag - die Impfstraßen (mit Ausnahme von Mürzzuschlag, Murau und Schladming) wieder von 8 bis 14 Uhr geöffnet, am Montag sind dann bis auf Mürzzuschlag alle Straßen von 8 bis 18 Uhr in Betrieb.