„Jahr 2022 Bug“ legt Microsoft-Mail-Systeme lahm

Betroffen von dem für Microsoft höchst peinlichen Bug sind offenbar sämtliche Exchange-Versionen. Insbesondere Firmen-Mailsysteme werden davon schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das wiederum am Neujahrstag mit darauffolgendem Sonntag, wenn meist IT-Abteilungen nur schwach oder schlicht gar nicht besetzt sind. So können sich die lokalen Mail-Speicher langsam unbemerkt füllen. Sind dieser erst voll, geht gar nichts mehr. Eingehende Nachrichten gehen dann schlicht verloren! Offenbar erspart blieb das Dilemma bisher nur Outlook-356-Kunden.