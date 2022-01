Steirischer Künstler schmiedet Pferde aus Hufeisen

„Ich habe tausendmal Glück in der Hand“

An einem lebensgroßen Pferd arbeitet der Künstler mindestens drei Monate. Jährlich verarbeitet er 10.000 Hufeisen. „Auf der langwierigen Suche nach einem geeigneten Lieferanten hatte ich wieder Glück. Die kommen in Riesenkisten mit 4000 Stück aus dem italienischen Trentino nach St. Kathrein am Offenegg.“