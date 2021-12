Silvester klein und daheim | Schlagzeilen!

Schlagzeilen. Am letzten Tag des Jahres noch ein Blick zurück auf ein Jahr, das uns von der „Krone“ und unserer Leser-Familie viele Schlagzeilen bescherte. Darunter nicht wenige, die wir uns und unseren Lesern freilich gerne erspart hätten. So berichteten wir schon Mitte Jänner vom „Aufstand gegen den Endlos-Lockdown“. Er sollte danach noch viele Wochen dauern. Heiß wurde über „Das EU-Versagen beim Impfstoff“ Ende Jänner diskutiert, weil Österreich viel weniger Dosen als gewünscht geliefert bekam. Wie wir wissen: Längst haben wir viel mehr Dosen als Impfungen. Anfang April versprach der damalige Bundeskanzler Kurz: „In 100 Tagen sind alle geimpft“. Heute, 271 Tage später, haben wir gerade einmal mühsam eine Impfquote von 70,7 Prozent erreicht - einer der schlechtesten Werte in Europa. Nach sommerlicher Corona-Entspannung ging es „Planlos in den Corona-Herbst“ (August). Die Stimmung wurde immer aufgeladener. Die „Krone“ titelte unter anderem: „Politik hinkt Virus ständig hinterher“ (11. 9.) oder am 16. 9. „Schafft endlich klare Regeln!“ - tja: siehe oben… Am 20. November zu Beginn des 4. Lockdowns forderten wir: „Das muss jetzt das allerletzte Mal sein!“ Aber gab es nicht auch andere Themen? Doch! „Kanzler 5 Stunden von Richter befragt“ am 23. 9. und wenig später der echte Anfang vom Ende von Sebastian Kurz: „Razzia im Kanzleramt“ (7. 10.), „Kurz wackelt und pokert“ (8. 10.) und schon am übernächsten Tag: „Kurz mal weg“ (10. 10.). Am 11. Oktober fragten wir uns zum neuen Duo Schallenberg/Kogler: „Kann das gut gehen?“ Nein, konnte es nicht. Und so hieß es am 3. Dezember: „Kurz-Schluss in der ÖVP“. Gar keine Frohbotschaften im heute zu Ende gehenden Jahr? Doch, die lieferte zum Glück vor allem der Sport. Etwa mit einer für Österreich erfreulichen Fußball-EURO und Sommer-Olympia-Gold für Radlerin Kiesenhofer. Sport-Erfolge wünschen wir uns auch 2022. Aber auch mehr positive Schlagzeilen!