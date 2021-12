Absturz in Oberstdorf: ÖSV-Adler gehen baden

„Zug in Richtung Tournee-Gesamtwertung ist definitiv abgefahren“

Für den 44-Jährigen sei wichtig, sich in den weiteren Einzelbewerben so gut als möglich zu verkaufen. „Der Zug in Richtung Tournee-Gesamtwertung ist definitiv abgefahren. Wir wissen aber um unsere Stärken und dass wir zu jeder Zeit um das Podium mitspringen können.“ Huber derzeit offenbar am ehesten. „Wenn ich mich weiter von Station zu Station stabilisiere, schauen wir, was am Schluss rauskommt“, sagte er. Garmisch liege ihm ganz gut, bezog er sich auf seinen sechsten Rang 2020.