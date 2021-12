Mit 40 Jahren! Ex-Bayern-Star wechselt zum Rivalen

Der frühere Bayern-Stürmer Roque Santa Cruz denkt auch mit 40 Jahren noch nicht an ein Ende seiner Karriere. Eher im Gegenteil! In seiner Heimat Paraguay hat er nun einen neuen Verein gefunden. Es ist ausgerechnet Club Libertad, der Rivale seines Heimatklubs Olimpia Asunción. Das kam bei den Fans gar nicht gut an!