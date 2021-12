Holländer flüchten vor Lockdown auf die Skipisten

Verfallene Flüge, lange Autofahrten, teure Tests

Die Freundin eines Sohns hat sogar ihren Flug nach Weihnachten verfallen lassen, um mit den Reimerts noch rechtzeitig mit dem Auto mitzufahren. Mit insgesamt 18 Personen sind Familie und Freunde in der Pinzgauer Gemeinde. Alle reisten sie früher als geplant und noch vor dem Christtag an. „Für viele unserer Gäste ist es schwer, jetzt noch anzureisen. In den Niederlanden kosten PCR–Tests rund 90 Euro“, sagt Eveline Schellevis. Gemeinsam mit ihrem Mann führt die Holländerin seit 16 Jahren ein Appartmenthaus in Lofer. Nach dem letzten Winter hätte sie auf einen besseren gehofft. Dann kam die Reisewarnung.