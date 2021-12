Silvester-Feuerwerk: „Bitte nur um Mitternacht“

Im ewigen Streitthema „Feuerwerke“ setzen nun auch große Supermarktketten in Österreich ein Zeichen. SPAR habe sich „aus Respekt und Schutz für Menschen, Tiere und unser Klima“ dazu entschieden, ab sofort keine Feuerwerkskörper mehr zu verkaufen. Supermärkte des REWE-Konzerns waren bereits zuvor aus dem Verkauf ausgestiegen. Hofer will 2022 mit dem Verbot nachziehen. Auch in unseren Leserreihen hat das Thema einige Diskussionen entbrannt. Ob die „Krone“-Leserschaft für oder gegen ein Feuerwerksverbot ist und mit welchen Argumenten die Punkte gerechtfertigt werden, lesen Sie hier!