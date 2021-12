Silvester-Raketen: Was erlaubt ist - und was nicht

„Bitte verzichten wir zum Wohl der Tiere auf die Feuerwerke!“

Der Naturschutzbund setzt sich für ein landesweites Verbot ein und appelliert an die Steirer, zum Wohl der Haus- und Wildtiere auf die Silvester-Knallerei zu verzichten. Auch in den Ballungsräumen wie Graz würden eine Vielzahl an wildlebenden Tierarten wie Hasen, Marder, Füchse, Dachse, Eichhörnchen und zahlreiche Vogelarten leben - sie würden oft panisch reagieren und hätten in der Silvesternacht ein deutlich höheres Risiko zu sterben.