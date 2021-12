Wo blieb Rot für Ronaldo? Rangnick „not amused“

Rangnicks erster Punktverlust

Rangnick hatte United Anfang Dezember als Trainer bis Saisonende übernommen und zwei knappe Siege in der Liga sowie ein Remis in der Champions League geholt. Aktuell liegt Englands Rekordmeister in der Tabelle auf dem siebenten Platz. Auf den Vierten Arsenal, der schon zwei Spiele mehr bestritten hat, fehlen sieben Punkte. Am Donnerstag tritt United zu Hause gegen Burnley an.