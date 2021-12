99ers genossen die kurze Weihnachtsruhe

Folgt der sechste Sieg in Serie?

Sonntag sind die 99ers aber gefordert, soll bei Schlusslicht Linz der sechste Sieg in Serie her! „Das Wort Pflichtsieg wollen wir nicht in den Mund nehmen. Aber wir spielen gut und das Selbstvertrauen passt“, ballt Boivin die Faust. Eine kleine Sorge hat er aber: „Hoffentlich ist die lange Pause nicht zur falschen Zeit gekommen. Allerdings waren wir zuletzt viel unterwegs und die Beine sind schon ganz schön müde gewesen“ Wie fit die 99ers sind, sieht man Sonntag in Linz. Gutes Omen dabei: Die beiden bisherigen Saisonduelle (2:0, 2:1) gewannen jeweils die Grazer.