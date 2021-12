Das erleben Taxifahrer und Wirte am Heiligen Abend

Nicht alle können an Heiligabend mit der Familie unter dem Christbaum stehen. Auch einige Taxler und Gastronomen haben an Weihnachten Dienst. Sie erzählen der „Krone“ ein paar lustige Anekdoten von ihrem Dienst am 24. Dezember. So war es früher oft schwer die Gäste aus dem Lokal hinauszubringen oder einmal hat sich sogar zu Weihnachten ein Pärchen im Pub kennen gelernt, deren Kinder immer noch ins Lokal kommen. Taxifahrer hingegen berichten, dass die Menschen freundlicher sind und auch das Trinkgeld großzügiger ausfällt. Nach den besinnlichen Fuhren mit Paaren und Familien am frühen Abend, startet das Nachtgeschäft. 80 Prozent der Fahrgäste sind dann betrunken und schütten den Lenkern oft ihr Herz aus. Aber auch das ist im Fahrpreis inbegriffen. Das und andere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ auf krone.at/wien.