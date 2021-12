Was tun nach der weihnachtlichen Völlerei?

Auch wenn der Bauch drückt, hoch von der Couch: Gehen Sie hinaus an die frische Luft. Bewegung nach dem Essen bringt nämlich Verdauung und Herz-Kreislauf-System in Schwung, nebenbei wird die eine oder andere Köstlichkeit wieder abtrainiert. Wem ein Spaziergang zu langweilig ist, der kombiniert ihn mit einer Schneeballschlacht oder joggt stattdessen. Sie werden sehen: Sie kommen mit Sicherheit auch gut gelaunt retour. In den kommenden Tagen sollte man außerdem wieder leichtere, gesunde Kost bevorzugen - vor allem in Hinblick darauf, dass Silvester schon wieder üppig „gefuttert“ wird. In der Früh zum Beispiel mit einem Müsli, garniert mit Obst, in den Tag starten. Mittags bieten sich Blattsalate oder Gemüsesuppen als Vorspeise und gegrillter Fisch als Alternative zu Fleisch an. Die in herb schmeckenden Salatsorten wie Radicchio und Chicorée enthaltenen Bitterstoffe wirken übrigens verdauungsanregend. Spätestens sobald die letzten Weihnachtskekse aufgegessen sind, ist es weiters an der Zeit, figur- und magenfreundlicher zu jausnen. Wie wäre es etwa mit einem Bratapfel? Oder Sie richten sich einen hübschen Teller mit Apfel- und Mandarinenspalten an, dazu schmecken Mandeln und Walnüsse. Es spricht auch nichts dagegen nach den Feiertagen einmal eine Mahlzeit ganz auszulassen oder sich stattdessen einen Smoothie zu mixen. Zu den „Klassikern“ gehören Zutaten wie Apfel, Banane, Brokkoli und Spinat. Aber auch Basilikum, Mango und Avocado sorgen für guten Geschmack.