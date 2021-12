Millionenklage gegen BMW wegen Becherhaltern

Nun ja, in vorliegendem Fall sind die Folgen dann doch gravierend, wenn im Becherhalter verschüttete Flüssigkeit durchsickert. Denn darunter befindet sich die Steuerung für die Airbags und die sollte bitteschön nicht nass werden, weil sonst die Airbags während der Fahrt einfach auslösen können, heißt es in der Klageschrift am Bundesbezirksgericht im kalifornischen Orange County.