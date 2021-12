Weiter Bangen um Katharina Liensberger

Sieben Österreicherinnen waren gestern für den zweiten Durchgang des Riesentorlaufs in Courchevel qualifiziert. Das ist mannschaftlich beachtlich und für den Nationencup gut. Aber der Ausreißer nach oben - der fehlt nach wie vor. So gehen die Ski-Damen ohne Podestplatz in den technischen Disziplinen in die kurze Weihnachtspause. „Wir fahren schnelle Schwünge, aber sind oft zu fehlerhaft, müssen gewisse taktische Schwächen ausmerzen“, betonte ÖSV-Leistungssportboss Patrick Riml. Die Hoffnung ruht schon auf Lienz: Dort geht es am 28. Dezember mit dem dritten RTL innerhalb einer Woche weiter. Mit Katharina Liensberger nach ihrem Corona-Ausfall in Frankreich? „Wir hoffen es. Sie hat gestern einen weiteren Coronatest gemacht“, erzählte Riml. Die 24-Jährige hat vor exakt zwei Jahren in Lienz den letzten ÖSV-Weltcup-Podestplatz im RTL geholt.