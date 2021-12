Amazon, Facebook und Twitter erteilen CES Absage

Mehrere US-Großkonzerne haben wegen der Ausbreitung der Corona-Virusvariante Omikron der Technologiemesse CES in Las Vegas eine Absage erteilt. Amazon, Facebook-Eigner Meta, Twitter sowie Pinterest kündigten in der Nacht auf Mittwoch an, keine Mitarbeiter zu der Konferenz zu schicken, die vom 5. bis 8. Jänner stattfindet.