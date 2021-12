Thomas Friess: Neuer Chef von Tyrolit steht fest

Für diese Aufgabe bringt der Deutsche, der seit 18 Jahren in Österreich lebt, jede Menge an Erfahrung mit. Der diplomierte Betriebswirt hatte in den vergangenen 23 Jahren zahlreiche Führungspositionen bei international tätigen Unternehmen in Deutschland, den USA und hierzulande inne. Mit 1. Jänner wird der verheiratete Familienvater die Funktion des Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Swarovski wird das Unternehmen als Beiratsmitglied jedoch weiterhin unterstützen.