Emma Watson in Tränen bei „Harry Potter“-Reunion

„Wir sind Familie“

In dem knapp zwei Minuten langen Clip können Fans nicht nur ein Wiedersehen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint feiern, sondern auch mit etlichen Stars wie Tom Felton, Helena Bonham Carter und Gary Oldman. „Es fühlt sich so an, als wäre keine Zeit vergangen - und als ob viel Zeit vergangen wäre“, freute sich Emma Watson über die Reunion mit ihren früheren Kollegen.