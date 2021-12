Behörde warnt vor illegalen smarten Spielzeugen

„Gerade in der Vorweihnachtszeit sind smarte Produkte und Spielzeuge stark nachgefragt. Wir warnen Verbraucher vor Spionagegeräten und raten, die Produktbeschreibung vor dem Kauf genau zu lesen“, so Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur. Denn Produkte, die Audio- oder Bilddateien an ein mobiles Endgerät weiterleiten können, seien in Deutschland verboten. „Dies dient dem Schutz der Privatsphäre.“