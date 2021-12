Hoy Züri! Luki Weißhaidingers Plan für 2022 steht

Dabei kommt es in Stockholm vor der WM in Eugene (15. bis 24. Juli) zum großen Showdown der besten Diskuswerfer der Welt. Der Veranstalter des Meetings in Schweden gab schon bekannt, dass dort das komplette Podium vom Diskuswurf der Männer von den olympischen Spielen in Tokio am Start ist. Das sind die Lokalmatadoren Daniel Stahl (Gold, unten im Bild), Simon Pettersson (Silber) und eben Lukas Weißhaidinger (Bronze). „Stockholm wollte uns unbedingt dabeihaben, sie wollten die drei Top-Platzierten von Tokio am Start sehen. Damit machen sie jetzt in Stockholm von Beginn an Propaganda für ihr Meeting. Da sind Profis am Werk, die uns auch immer fair behandelt haben. Wir haben sofort zugesagt“, sagt Trainer Gregor Högler.