„Corona bringt die größte Bildungsreform“

Problemzone Digitalisierung. Vor allem in Schulen. „Wir hinken hinterher. Vor allem im Vergleich mit Skandinavien“, sagt Maximilian Schulyok, Geschäftsführer des Schulbuchverlages. Vorteil in Schweden und Finnland: Microsoft und Nokia haben dort Niederlassungen und testen neue Techniken auch an Schulen.